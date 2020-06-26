в Набережных Челнах не будут объявлять эпидемию из-за роста заболевания вирусной пневмонией
В Набережных Челнах отмечается большое число вирусных пневмоний. Эту информацию на онлайн-конференции подтвердил журналистам начальник управления здравоохранение города Александр Николаев. Однако он заметил, что эпидемию в татарстанском автограде объявлять не будут.
Во-первых, по словам Николаева, у пневмоний, которыми болеют горожане, разный возбудитель. Во-вторых, большое число заболеваний может быть связано с увеличением диагностики, а не их резким распространением. В-третьих, вирусная пневмония - не тоже, что ковидная, утверждает начальник управления здравоохранение города.
Напомним, ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков опроверг информацию о закрытии Набережных Челнов на карантин из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU