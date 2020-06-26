2020-06-26T12:25:08+03:00
Общество

в Набережных Челнах не будут объявлять эпидемию из-за роста заболевания вирусной пневмонией

В управлении здравоохранения города заметили, что большое число заболеваний может быть связано с увеличение диагностики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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В Набережных Челнах отмечается большое число вирусных пневмоний. Эту информацию на онлайн-конференции подтвердил журналистам начальник управления здравоохранение города Александр Николаев. Однако он заметил, что эпидемию в татарстанском автограде объявлять не будут.

Во-первых, по словам Николаева, у пневмоний, которыми болеют горожане, разный возбудитель. Во-вторых, большое число заболеваний может быть связано с увеличением диагностики, а не их резким распространением. В-третьих, вирусная пневмония - не тоже, что ковидная, утверждает начальник управления здравоохранение города.

Напомним, ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков опроверг информацию о закрытии Набережных Челнов на карантин из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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