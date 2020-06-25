Больных коронавирусом из Набережных Челнов могут увезти лечиться в Менделеевск
В этот четверг, 25 июня, во время онлайн-конференции начальник управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев сообщил журналистам, что для больных коронавирусом очередной госпиталь на 80 койко-мест при необходимости могут развернуть в Менделеевске.
Напомним, что на сегодня таких пациентов со всего города также свозят в инфекционноую больницу, госпиталь для ветеранов войн, городские больницы №5 и №2, в корпуса Тукаевской и Елабужской ЦРБ.
- Мы обслуживаем всю северо-восточную зону Татарстана. Направление пациентов в госпитали-резервы определяется по состоянию здоровья пациента, а не по месту его проживания, – передает слова Александра Николаева управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
По словам чиновника, всего с начала пандемии в татарстанском автограде было зарегистрировано 688 случаев заболевания коронавирусом.
В случае возникновения проблем Николаев призывает горожан звонить на «горячую линию» по телефону: 8 929 722 72 51.
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ИСТОЧНИК KP.RU