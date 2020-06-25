2020-06-25T18:06:37+03:00
Коронавирус Covid-19

"Не позорьте Татарстан!”: медик из Москвы пожаловалась на то, что ее бабушку с двусторонней пневмонией отправили лечиться домой

Ранее пенсионерка контактировала с больными коронавирусом, но даже это, по словам ее внучки, почему-то не стало поводом для госпитализации
Алина ГАБДУЛИНА
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Со слов внучки, у женщины поражены 25% легких и она уже почти перестала ходить.Со слов внучки, у женщины поражены 25% легких и она уже почти перестала ходить.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Набережных Челнов Екатерина Нефедьева сейчас работает в Москве. Она - медик, который помогает зараженными коронавирусом пациентам в столичной больнице. Однако в то время, как женщина спасает инфицированных в тысячах километров от дома, ее родная бабушка 75-летняя Мария Петровна Матусевич, у которой диагностировали пневмонию, вынуждена, по словам женщины, лечиться дома самостоятельно.

Все началось с того, что мама Екатерины приехала к ней в Москву из Набережных Челнов после общения с бабушкой, и уже в первый день почувствовала себя плохо. Женщину госпитализировали в столичную больницу, где ей диагностировали коронавирус.

Сразу после этого плохо стало и бабушке Екатерины, которая так и осталась в Татарстане. 23 июня пенсионерку увезли в Горбольницу №5 Набережных Челнов. Там у нее выявили двустороннюю вирусную пневмонию, которая поразила 25% легких, и, по словам Нефедьевой, отправили лечиться домой.

“БАБУШКА УЖЕ ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ”

Корреспондент "Комсомолки" связалась с Екатериной, чтобы узнать, как сейчас себя чувствует ее бабушка - Мария Петровна, и что в этой ситуации семья планируют делать дальше.

- Бабушка уже очень плохая, - призналась женщина в разговоре с корреспондентом “Комсомолки”. - Ходить перестала почти. Тахикардия началась. Критически низкая температура сегодня - 35 градусов. Чуть позже ещё раз вызовем “скорую”. Я думаю у чиновников Набережных Челнов то же есть пожилые родственники , и я уверена что они не позволят умирать им дома!

Екатерина, которая не может бросить работу в Москве и приехать к бабушке, пытается “достучаться” до администрации Набережных Челнов в социальных сетях.

- Уважаемые власти Челнов, не позорьте Татарстан и самих себя. Вы гневите народ! Не все люди понимают, что в отказе от госпитализации виноваты не врачи. Виновата власть! Я знаю, какие огромные деньги нужны на закупку аппаратов ИВЛ и оснащения больниц для борьбы с инфекцией. Но Татарстан богатая республика. В конце концов, можно попросить помощь у Москвы, здесь уже выстояли пик, - замечает Нефедьева. - Уважаемые чиновники Татарстана, вирус не подкупишь, ему наплевать на социальный статус и должность. Вы и ваши родственники сейчас тоже под его прицелом! Народ теряет своих близких, а вы бездействуйте и еще ослабляете режим изоляции. Умоляю вас, примите меры, причём срочные.

"Комсомолка" отправила запрос в Минздрав Татарстана с вопросом о том, как так вышло, что 75-летнюю женщину с двусторонней пневмонией и 25% поражением легких не госпитализировали. На момент публикации статьи ответа от ведомства не поступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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