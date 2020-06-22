1 этап строительства Большого Казанского кольца: над Фермским шоссе уложен защитный слой из бетона

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:59:42+03:00

Это было сделано на пролете трамвайного проезда [фото]

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Продолжается строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК). Сейчас там над Фермским шоссе уже уложен защитный слой из бетона на пролете трамвайного проезда на общей площади 1 110 квадратных метров.

Также смонтирован средний пролет надземного пешеходного перехода и отсыпаны подстилающие слои дорожного полотна из песка и щебня, заасфальтированы тротуары площадью 716 квадратных метров.

Кроме того, завершены подготовительные работы для пуска движения по временной схеме под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе до улицы Борисковская, подключено освещение, оборудованы контактная сеть троллейбуса, светофоры, установлены дорожные знаки и нанесена временная разметка на проезжей части.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Напомним, строительство БКК идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на участке протяженностью 800 метров - от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская, начались в июле 2019 года. 1 этап планируется завершить к 30 августа 2020-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU