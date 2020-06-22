Одностороннее движение, «зеленая волна» и велодорожка: зачем меняют схему движения в центре Казани

Сегодня, 22 июня, на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани зам главного архитектора города и куратор бюро транспортного планирования Тимур Кадыров сообщил о грядущих изменениях в схеме движения в центре столицы Татарстана.

Одно из главных и принципиальных нововведений – это превращения двухсторонних улиц Тихомирнова и Марселя Салимжанова, а также Щербаковского переулка в односторонние.

При этом одностороннее движение по улице Право-Булачная сделают в обратном направлении – машины поедут от площади Тысячелетия со входом в улицу Салимжанова и до улицы Назарбаева. А перекрестки с улицей Профсоюзная получат светофоры с возможностью «зеленой волны».

В то же время улица Лево-Булачная больше не будет транзитной, никакого сквозного движения. Там сделают двустороннее местное движение, велодорожку и расширят тротуары.

Появится и новый пешеходный участок – от улицы Татарстан до улицы Парижской Коммуны по Лево-Булачной. Это позволит соединить территорию с площадью перед зданием педагогического факультета КФУ и выходом к Булаку.

В итоге в Казани пропадет сложный перекресток улицТатарстан, Марселя Салимжанова, Право- Булачной и Лево-Булачной. А площадь Тысячелетия может в последствии может увеличиться за счет объединения разделительного зеленого островка с территорией перед Центральным стадионом. Там в будущем можно будет проводить массовые мероприятия.

В свою очередь около ТЦ «Кольцо» вместо трех пешеходных переходов (два из которых нерегулируемые) сделают оодин и со светофором. Он появится у выхода из ТЦ «Кольцо» к факультету КФУ.

Там же через улицу Бутлерова организуют новый пешеходный переход – от памятника Вахитову к лестнице факультета КФУ.

Все перечисленные изменения произойдут не сразу, а поэтапно.

ПРИЧИНЫ

Так, зачем меняют схему движения в центре столицы Татарстана? Оказалось, что главная причина здесь это не замыкание Большого казанского кольца на участке от Кировской дамбы вдоль железной дороги до улицы Тихорецкая. Именно поэтому транзитные потоки машин с юго-востока города пролегают через центр по проспекту Универсиады, а также улицам Профсоюзная и Право-Булачная.

Новая схема движения должна уменьшить задержки транспортных потоков на 40% и увеличит их среднюю скорость на 8%.

Общая площадь территорий, которых коснутся озвученные преобразования, составляет 365 гектар. Это 39 перекрестков и 35 километров. Новая схема движения в центре Казани уже утверждена в ГИБДД и Минтрансе Татарстана.