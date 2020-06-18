Парад Победы 2020 в Казани: Какие улицы перекроют для подготовки к праздничному шествию

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:40:52+03:00

Улицы в центре Казани начнут перекрывать для автомобилей и пешеходов с сегодняшнего дня

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В Казани с 18 по 24 июня на центральных улицах будет частично ограничено транспортное и пешеходное движение. Это связано с подготовкой и проведением праздничного мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – торжественного прохождения войск Казанского гарнизона и проезда исторической и современной боевой техники. Об этом сообщил начальник Управления культуры Исполкома города Азат Абзалов.

Движение транспорта будет ограничено:

18 июня с 8.00 на площади Свободы и на парковке около памятника Ленину для проведения монтажа сцены и декораций. Движение восстановится после завершения работ.

20 июня с 12.00 до 20.00 на площади Свободы вдоль улицы Карла Маркса, а также на всех прилегающих улицах от улицы Толстого до улицы Батурина. Также в этот день с 16.00 до 20.00 на площади Свободы в связи с репетицией будет ограничено пешеходное движение.

23 июня с 8.00 на площади Свободы, а также по улице Пушкина (на участке от улицы Карла Марска до улицы Большая Красная) и Карла Маркса (на участке от улицы Лобачевского до улицы Театральная). В это время на указанных территориях будут вестись технические работы.

24 июня с 5.00 будут перекрыты площадь Свободы, улица Карла Маркса и все прилегающие к ним улицы. Пешеходное движение также будет ограничено.

Ограничения движения связано, прежде всего, с необходимостью провести дезинфекцию площадок.

- По улицам, попадающим под формирование колонн, проедут специализированные поливальные машины, которые будут обрабатывать территории дезинфицирующим раствором. Этот дезраствор необходимо распылить за 3 часа до начала мероприятия. Он полностью безопасный и поможет нам соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования. Для обработки площадок, где невозможно использование техники, дезинфекция будет проведена вручную, - сказал Абзалов.

В праздничных мероприятиях задействуют порядка тысячи военнослужащих и 40 единиц техники, при этом будет строго соблюдаться правило социальной дистанции в 1,5-2 метра, добавил спикер.

Ограничения будут сняты сразу по завершении парада и демонтажа сцены и декораций. Горожан также призывают не пользоваться муниципальными парковочными зонами на площади Свободы и прилегающих улицах в период подготовки и проведения мероприятия 20, 23 и 24 июня.

Напомним, начало торжественного прохождения войск Казанского гарнизона и проезда исторической и современной боевой техники в честь 75-летия Победы запланировано на 8.00 24 июня. Мероприятие пройдет без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU