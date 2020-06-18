Парад Победы-2020 в Казани пройдет без зрителей

Несмотря на снижение числа зараженных коронавирусом и разрешение на проведение госорганами мероприятий в Татарстане, парад Победы-2020 24 июня в Казани пройдет без зрителей. Об этом сегодня, 18 июня, журналистам сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

В мероприятии, правда, все же примут участие ветераны Великой Отечественной войны. Они будут следить за парадом со специальных огражденных трибун. Между местами будет соблюдаться необходимая полутораметровая дистанция.

Парад победы-2020 в Казани будет транслироваться по местному телевидению.

Также Фазлеева отметила, что праздничное мероприятие не будет завершаться салютом.