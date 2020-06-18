2020-06-18T11:55:54+03:00
Общество

Парад Победы-2020 в Казани пройдет без зрителей

Мероприятие 24 июня будет транслироваться на местном телевидении
Алина ГАБДУЛИНА
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В мероприятии, правда, все же примут участие ветераны Великой Отечественной войны.В мероприятии, правда, все же примут участие ветераны Великой Отечественной войны.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Несмотря на снижение числа зараженных коронавирусом и разрешение на проведение госорганами мероприятий в Татарстане, парад Победы-2020 24 июня в Казани пройдет без зрителей. Об этом сегодня, 18 июня, журналистам сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

В мероприятии, правда, все же примут участие ветераны Великой Отечественной войны. Они будут следить за парадом со специальных огражденных трибун. Между местами будет соблюдаться необходимая полутораметровая дистанция.

Парад победы-2020 в Казани будет транслироваться по местному телевидению.

Также Фазлеева отметила, что праздничное мероприятие не будет завершаться салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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