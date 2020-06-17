Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев о коронавирусе в городе: “Ситуация непростая”
В Набережных Челнах развернули дополнительные койка-места для лечения больных с коронавирусом в Горбольнице №5. Все дело в том, что ситуация с инфекцией в городе непростая. Об этом накануне в программе “Интервью без галстука” заявил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.
- Ситуация непростая. Количество больных не увеличивается, но и не уменьшается. Все лекарства и средства, необходимые для лечебных учреждений есть. Сегодня медицинский персонал работает с повышенной нагрузкой: и врачи, и санитарки, и медсестры. Все возможные меры помощи, которые есть на федеральном, республиканском и муниципальном уровне, мы им оказываем, - заметил градоначальник.
Отметим, что с начала пандемии в Набережных Челнах заболели 635 человек, 253 из которых уже выздоровели. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 372 горожанина, 284 из которых контактные.
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ИСТОЧНИК KP.RU