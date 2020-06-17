2020-06-17T12:31:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев о коронавирусе в городе: “Ситуация непростая”

В татарстанском автограде развернули дополнительные койка-места для лечения зараженных
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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В Набережных Челнах развернули дополнительные койка-места для лечения больных с коронавирусом в Горбольнице №5. Все дело в том, что ситуация с инфекцией в городе непростая. Об этом накануне в программе “Интервью без галстука” заявил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

- Ситуация непростая. Количество больных не увеличивается, но и не уменьшается. Все лекарства и средства, необходимые для лечебных учреждений есть. Сегодня медицинский персонал работает с повышенной нагрузкой: и врачи, и санитарки, и медсестры. Все возможные меры помощи, которые есть на федеральном, республиканском и муниципальном уровне, мы им оказываем, - заметил градоначальник.

Отметим, что с начала пандемии в Набережных Челнах заболели 635 человек, 253 из которых уже выздоровели. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 372 горожанина, 284 из которых контактные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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