"Самое главное сегодня - жизнь и здоровье людей": из-за коронавируса в Набережных Челнах отменили Сабантуй-2020

Из-за пандемии коронавируса Сабантуй-2020 в Татарстане был перенесен на 1 июля. Однако мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что в городе праздника в этом году вовсе не будет.

- Массовых мероприятий пока не будет. Сабантуя тоже, это точно. В таких непростых условиях мы не можем собирать и проводить массовые мероприятия. Самое главное сегодня — жизнь и здоровье людей, - отметил градоначальник в программе “Интервью без галстука”.

Заметим, что по последним данным в Набережных Челнах выявили 635 случаев заражения COVID-19. 319 больных получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, а 60 - в стационаре.

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся еще 372 человека, 284 из которых контактные.