16 Июнь 2020 2020-06-16T14:15:41+03:00

Ранее ЦИК республики получил более 2,9 миллионов бюллетеней для голосования по поправка в Конституцию страны. Фото: Александр СИДОРЕНКО

Сейчас свои заявки подали более 10 тысяч человек

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Несмотря на пандемию коронавируса, в Татарстане общественные наблюдатели смогут следить за всеми этапами голосования по поправкам в Конституцию России, которое пройдет 1 июля. Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

Он также отметил, что на данный момент заявки на участие в голосовании в качестве наблюдателей подали более 10 тысяч жителей региона.

Напомним, ранее ЦИК Татарстана получил более 2,9 миллиона бюллетеней для голосования по поправка в Конституцию России. Их уже начали развозить по 65 территориальным избиркомам республики, откуда их распределят по участкам.

ИСТОЧНИК KP.RU