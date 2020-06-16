В Татарстане общественные наблюдатели смогут следить за всеми этапами голосования по поправкам в Конституцию России
Несмотря на пандемию коронавируса, в Татарстане общественные наблюдатели смогут следить за всеми этапами голосования по поправкам в Конституцию России, которое пройдет 1 июля. Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.
Он также отметил, что на данный момент заявки на участие в голосовании в качестве наблюдателей подали более 10 тысяч жителей региона.
Напомним, ранее ЦИК Татарстана получил более 2,9 миллиона бюллетеней для голосования по поправка в Конституцию России. Их уже начали развозить по 65 территориальным избиркомам республики, откуда их распределят по участкам.
ИСТОЧНИК KP.RU