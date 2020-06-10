ЦИК Татарстана получила более 2,9 миллиона бюллетеней для голосования по поправкам в конституцию РФ
Их уже начали развозить по 65 территориальным избиркомам республики
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию будет состоится 1 июля.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В среду, 10 мая, ЦИК Татарстана получила 2 938 433 бюллетеней, в том числе с использованием комплексов их обработки из, для голосования по внесению поправок в конституцию РФ. Их уже начали развозит по 65 территориальным избиркомам республики, откуда их распределят по участкам.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ состоится 1 июля. Из-за пандемии коронавируса на участках будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. При этом с 25 по 30 июня граждане могут проголосовать онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU