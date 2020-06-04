Карантина не будет: в Татарстане приезжим разрешили не соблюдать двухнедельную самоизоляцию

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:27:38+03:00

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Начиная с 5 июня в Татарстане вводится ряд послаблений по ограничения, введенных из-за пандемии короанвируса. Так, в частности, приезжим из других регионов России больше не нужно сидеть две недели на обязательном карантине. Исключение - прибывшие из заграницы.

В принципе, на самоизоляцию можно было не уходить и до этого. Вот только это касалось тех гостей, которые уже прошли через обсервацию до приезда в Татарстан и не заразился, переболели коронавирусом и имеют на руках справку о выздоровлении, полученную максимум за два дня до прибытия в республику.

Напомним, также с 5 июня в Татарстане, естественно с соблюдением всех санитарных мер, открываются фитнес-центры, бассейны, а также торговые комплексы в 31 районе республики. Кроме того, разрешено посещать церкви, мечети и синагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU