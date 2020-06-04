В Великобритании, Египте, США и Таиланде: за границей остаются 178 жителей Ульяновской области
За рубежом сейчас остаются 178 жителей Ульяновской области. Из-за пандемии коронавируса и, как следствие, отмены рейсов они не могут вернуться из Азербайджана, Армении, Великобритании, Египта, Индии, Индонезии, США, Таиланда и Узбекистана.
Об этом на своей странице в соцсети заявил глава региона Сергей Морозов. Он заметил, что правительство области обязательно поможет туристам прилететь домой.
Ранее у 107 жителей Ульяновской области получилось вернуться из 13 стран мира.
Для справки, с начала пандемии в регионе выявлено 2870 случаев заражения COVID-19. На данный момент 861 больной выздоровел, 12 - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU