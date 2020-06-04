В Великобритании, Египте, США и Таиланде: за границей остаются 178 жителей Ульяновской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:36:59+03:00

С начала пандемии коронавируса в регион вернулись 107 местных жителей

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За рубежом сейчас остаются 178 жителей Ульяновской области. Из-за пандемии коронавируса и, как следствие, отмены рейсов они не могут вернуться из Азербайджана, Армении, Великобритании, Египта, Индии, Индонезии, США, Таиланда и Узбекистана.

Об этом на своей странице в соцсети заявил глава региона Сергей Морозов. Он заметил, что правительство области обязательно поможет туристам прилететь домой.

Ранее у 107 жителей Ульяновской области получилось вернуться из 13 стран мира.

Для справки, с начала пандемии в регионе выявлено 2870 случаев заражения COVID-19. На данный момент 861 больной выздоровел, 12 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU