В Ульяновской области за сутки выявили 100 новых случаев коронавируса

По последним данным в Ульяновской области выявили уже 2870 случаев коронавируса. О 100 последних больных стало известно сегодня, 4 июня. 80 из них - жители Ульяновска. Вместе с тем новый очаг заражения выявлен в Новомалыклинском районе.

- К сожалению, у нас вновь зарегистрирован очаг заболевания в одном из медучреждений области – Новомалыклинской районной больнице, где заразились 17 медицинских работников. По моему поручению в районе работали сотрудники Роспотребнадзора, главный эпидемиолог и представители регионального штаба, - сообщил на своей странице в соцсети глава региона Сергей Морозов.

На данный момент выздоровел 861 ранее зараженный, скончались - 12.