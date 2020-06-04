2020-06-04T11:11:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области за сутки выявили 100 новых случаев коронавируса

Новый очаг заражения выявлен в Новомалыклинском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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Число зараженных в регионе достигло 2870 человек.Число зараженных в регионе достигло 2870 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Ульяновской области выявили уже 2870 случаев коронавируса. О 100 последних больных стало известно сегодня, 4 июня. 80 из них - жители Ульяновска. Вместе с тем новый очаг заражения выявлен в Новомалыклинском районе.

- К сожалению, у нас вновь зарегистрирован очаг заболевания в одном из медучреждений области – Новомалыклинской районной больнице, где заразились 17 медицинских работников. По моему поручению в районе работали сотрудники Роспотребнадзора, главный эпидемиолог и представители регионального штаба, - сообщил на своей странице в соцсети глава региона Сергей Морозов.

На данный момент выздоровел 861 ранее зараженный, скончались - 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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