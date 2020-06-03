2020-06-03T16:19:36+03:00
Общество

Главу Волжска Николая Семенова оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Основанием стало его участие в торжественном возложении цветов к памятнику Ленина в день 150-летия вождя
Алина ГАБДУЛИНА
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За это же был оштрафован волжский депутат Андрей Калугин.За это же был оштрафован волжский депутат Андрей Калугин.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Главу Волжска Николая Семенова оштрафовали на 2 тысячи рублей за несоблюдение правил поведения во время режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Проще говорят, мэр нарушил режим самоизоляции, за что и был наказан горсудом.

Основанием для наказания стало участие Семенова в торжественном возложении цветов к памятнику Владимира Ленина в день 150-летия вождя народов - 22 апреля. За это же был оштрафован волжский депутат Андрей Калугин. Еще двое нарушителей получили предупреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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