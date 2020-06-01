2020-06-01T17:16:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Ряд ограничений из-за коронавируса в Марий Эл продлили до 24 июня

Так, например, в республике будут запрещены до этой даты прогулки компаниями, более двух человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Торговые центры республики также пока не возобновят свою работу.Торговые центры республики также пока не возобновят свою работу.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса, который представляет из себя ряд ограничений для граждан и предприятий, в Марий Эл продлен до 24 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев.

Это значит, что в регионе по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Однако к таковым не относится подготовка к выборам и референдумам, параду Победы, который состоится 24 июня.

- Приостановить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, - отмечается в документе.

Напомним, что исключение составляют:

- госорганизации,

- непрерывно действующие организации,

- медицинские и аптечные организации,

- предприятия обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости,

- организации, выполняющие неотложные работы условиях ЧС,

- организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы,

- организации, предоставляющие неотложные финансовые услуги в части неотложных функций (в частности, услуги по расчетам и платежам).

Люди, которые прибывают в Марий Эл из других регионов России или из-за границы должны будут также отправляться на обязательный двухнедельный карантин. Кроме того, самоизоляция продолжит быть обязательной для граждан старше 65 лет.

Жителям Марий Эл все еще нельзя гулять компаниями больше двух человек, нарушать социальную дистанцию и находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

До 21 июня в республике нельзя будет пройти профилактический медицинский осмотр, забронировать номер в отеле, пансионате или лагере.

С начала пандемии в Марий Эл выявлено 1815 зараженных COVID-19, 1379 из которых уже выздоровели, а 13 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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