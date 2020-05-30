В Татарстане у Юрьевских пещер нашли тело парня, который сорвался с 200-метрового обрыва
С позднего вечера 29 мая в Камско-Устьинском районе у Юрьевских пещер татарстанские спасатели вели поиски 24-летнего парня. Он, по словам его знакомых, по пьяни сорвался с 200-метрового обрыва.
Для поисков молодого человека осматривали штольни вниз к реке Волга, а также для облета территории запускали дрона. В итоге тело пропавшего было найдено в воде спасателями ЗПСО№1 Поисково-спасательной службы в четырех метрах от берега и на 1,5-метровой глубине.
- Скорее всего, погибший по личной неосторожности не заметил края обрыва и упал с высокого берега в воду, - предполагает МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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