В Татарстане у Юрьевских пещер нашли тело парня, который сорвался с 200-метрового обрыва

30 Май 2020 2020-05-30T17:22:04+03:00

Предполагается, что молодой человек в темноте не заметил край и упал в воду [фото]

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С позднего вечера 29 мая в Камско-Устьинском районе у Юрьевских пещер татарстанские спасатели вели поиски 24-летнего парня. Он, по словам его знакомых, по пьяни сорвался с 200-метрового обрыва.

Для поисков молодого человека осматривали штольни вниз к реке Волга, а также для облета территории запускали дрона. В итоге тело пропавшего было найдено в воде спасателями ЗПСО№1 Поисково-спасательной службы в четырех метрах от берега и на 1,5-метровой глубине.

- Скорее всего, погибший по личной неосторожности не заметил края обрыва и упал с высокого берега в воду, - предполагает МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU