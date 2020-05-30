В Татарстане у Юрьевских пещер ищут парня, который сорвался с 200-метрового обрыва
Поиски ведут спасатели
Поиски были начаты поздно вечером.Фото: МЧС Татарстана
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29 мая поздно вечером – в 21.54, в экстренные службы по системе «112» поступило сообщение о том, что в Татарстане у Юрьевских пещер произошло падение человека с высоты 200 метров.
На место происшествия выехали сотрудники ЗПСО№1 Поисково-спасательной службы республики. По прибытию они пообщались со знакомыми пострадавшего. С их слов, 24-летний парень по пьяни сорвался с обрыва и пропал.
- Поиски упавшего продолжаются, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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