2020-05-29T16:24:38+03:00
Коронавирус Covid-19

С 1 июня в Марий Эл начнется ослабление ограничительных мер, введенных из-за коронавируса

Может возобновится работа предприятий розничной торговли непродовольственных товаров
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике было выявлено 1689 случаев заражения COVID-19.С начала пандемии в республике было выявлено 1689 случаев заражения COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 июня в Марий Эл начнется осабление органичительных мер, введенных ранее из-за панедмии коронавируса. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил глава республики Александр Евстифеев во время заседания регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

- Мы с нашим руководителем территориального управления Роспотребнадзора неоднократно обсуждали возможность ослабления режима повышенной готовности в республике. Светлана Ильгизовна считает возможным возобновление работы предприятий розничной торговли непродовольственными товарами при ограничении площади открываемых объектов до 400 квадратных метров, наличия отдельного уличного входа и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли исходя из расчета одного человека на 4 квадратных метра, - отметил Евстифеев.

С начала пандемии в Марий Эл было выявлено 1689 случаев заражения COVID-19. 1326 больных уже выздоровели, 11 - скончались.

- С 21 мая коэффициент распространения инфекции остается на уровне единицы. В структуре инфицированных дети составляют до 10%, на работоспособное население приходится более 70%. Группа риска – люди старше 65 лет, инфицирована в 18% случаев. Летальность составляет 0,6%, по России - 0,9%, - заметила глава местного Роспотребнадзора Светлана Булатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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