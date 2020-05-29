2020-05-29T13:40:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирусом заболели еще 46 человек

Также в республике зафиксировали 11-ый летальный случай
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 1689 человек, 1326 из которых уже выздоровели.С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 1689 человек, 1326 из которых уже выздоровели.Фото: Андрей АБРАМОВ
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За минувшие сутки коронавирус был диагностирован 41-му жителю Марий Эл. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство новых инфицированных - жители Йошкар-Олы (18). Остальные из Волжска (5), Медведевского района (5), Горномарийского района (4), Советского района (3), Волжского района (2), Звениговского района (2), Куженерского района (1) и Новоторъяльского района (1).

Кроме того, накануне в республике был зафиксирована очередная, 11 по счету, смерть от COVID-19. Подробности уточняются. Вместе с тем 48 ранее зараженных вылечились и были выписаны.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечатся 454 человека. Из них с пневмонией – 422, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 189. В тяжелом состоянии 159 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 284, легкой степени тяжести – 11. Шесть пациентов на искусственной вентиляции легких, 195 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечали накануне в Минздраве Марий Эл.

Так, с начала пандемии в республике выявлено 1689 зараженных, 1326 из них уже выздоровели, а 11 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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