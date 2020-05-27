2020-05-27T11:55:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Малоимущие семьи Ульяновской области будут получать медицинские маски и перчатки бесплатно

Раздавать их будут в отделениях соцзащиты по месту жительства
Алина ГАБДУЛИНА
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Ежедневный рост числа зараженных коронавирусом жителей региона не позволяет говорить о плато.Ежедневный рост числа зараженных коронавирусом жителей региона не позволяет говорить о плато.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Ежедневный рост числа зараженных коронавирусом жителей Ульяновской области не позволяет говорить о плато. Поэтому масочно-перчаточный режим в регионе продолжается. Без средств индивидуальной защиты нельзя находится в общественном транспорте и магазинах. Вот только приобрести их могут далеко не все.

Стало известно, что семьи с низким доходом теперь могут получать маски и перчатки бесплатно в отделениях соцзащиты по месту жительства.

- Для того, чтобы ульяновские семьи с низкими доходами могли также защитить себя в условиях эпидемии, я распорядился обеспечить их масками и перчатками бесплатно. Понимаю, что не всем это доступно, поэтому принято решение оказать помощь тем, кто оказался в трудной ситуации и не может приобрести средства индивидуальной защиты, - сообщил на своей странице в соцсети глава региона Сергей Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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