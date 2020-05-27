2020-05-27T11:02:17+03:00
Коронавирус Covid-19

"О приближении к плато пока говорить рано": на 27 мая в Ульяновской области выявили 70 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в регионе заразился 2121 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент в регионе выздоровели 586 ранее зараженных, семеро - скончались.На данный момент в регионе выздоровели 586 ранее зараженных, семеро - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Ульяновской области выявили 2121 случай заражения коронавирусом. О 70 последних инфицированных стало известно сегодня, 27 мая.

На данный момент в регионе выздоровели 586 зараженных, семеро - скончались. На контроле Роспотребнадзора в качестве контактных находятся 4255 человек.

- Несмотря на стабилизацию пандемии в стране, в нашеи области о приближении к плато пока говорить рано – число ежедневно выявляемых заболевших и госпитализированных не дает нам причин для самоуспокоения. Поэтому сегодня мы пока лишь рассматриваем варианты послабления карантинных мер, - отметил на своей странице в соцсети глава региона Сергей Морозов. - Мы разработали и передали в региональный Роспотребнадзор предложения по открытию фитнес-залов, кинотеатров и открытых веранд в местах общепита, но мы понимаем, что принимать решения можно, пройдя пик заболеваемости и выйдя на устойчивое плато, а для этого нужно соблюдать меры безопасности. Мы планируем открывать детские сады в полноценном режиме постепенно в зависимости от эпидситуации в каждом населенном пункте. Такая программа сейчас готовится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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