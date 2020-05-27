"О приближении к плато пока говорить рано": на 27 мая в Ульяновской области выявили 70 новых случаев коронавируса
По последним данным в Ульяновской области выявили 2121 случай заражения коронавирусом. О 70 последних инфицированных стало известно сегодня, 27 мая.
На данный момент в регионе выздоровели 586 зараженных, семеро - скончались. На контроле Роспотребнадзора в качестве контактных находятся 4255 человек.
- Несмотря на стабилизацию пандемии в стране, в нашеи области о приближении к плато пока говорить рано – число ежедневно выявляемых заболевших и госпитализированных не дает нам причин для самоуспокоения. Поэтому сегодня мы пока лишь рассматриваем варианты послабления карантинных мер, - отметил на своей странице в соцсети глава региона Сергей Морозов. - Мы разработали и передали в региональный Роспотребнадзор предложения по открытию фитнес-залов, кинотеатров и открытых веранд в местах общепита, но мы понимаем, что принимать решения можно, пройдя пик заболеваемости и выйдя на устойчивое плато, а для этого нужно соблюдать меры безопасности. Мы планируем открывать детские сады в полноценном режиме постепенно в зависимости от эпидситуации в каждом населенном пункте. Такая программа сейчас готовится.
ИСТОЧНИК KP.RU