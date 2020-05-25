Прокуратура Татарстана начала проверку по факту хлопка газа
По факту хлопка в пятиэтажке на улице Волгоградской в Московском районе столицы Татарстана прокуратура республики организовала проверку. Соответствующее поручение дал сегодня глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.
- Предметом проверки станут вопросы соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
На место ЧП выехал прокурор Казани Олег Дроздов.
Напомним, что сегодня утром в доме №19 произошел хлопок газа на пятом этаже жилого дома. Пострадала женщина, она находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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