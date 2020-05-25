Прокуратура Татарстана начала проверку по факту хлопка газа

25 Май 2020 2020-05-25T09:15:33+03:00

По предварительным данным, произошел хлопок газа Фото: Из материалов пресс-службы

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По факту хлопка в пятиэтажке на улице Волгоградской в Московском районе столицы Татарстана прокуратура республики организовала проверку. Соответствующее поручение дал сегодня глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

- Предметом проверки станут вопросы соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

На место ЧП выехал прокурор Казани Олег Дроздов.

Напомним, что сегодня утром в доме №19 произошел хлопок газа на пятом этаже жилого дома. Пострадала женщина, она находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU