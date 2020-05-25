В Казани произошел хлопок газа в многоэтажке, пострадала женщина

Громкий хлопок, похожий на взрыв, прогремел сегодня, 25 мая, в 6.40 на улице Волгоградской. По предварительным данным, произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже. Горения после ЧП не произошло. Пострадала женщина по предварительным данным, это хозяйка квартиры. Она сейчас находится в больнице.

В результате квартира оказалась сильно повреждена. Но второй подъезд панельного дома, где располагается пострадавшая квартира, устоял. Очевидцы сообщают, что обрушен балкон этой квартиры.

Из дома в ближайшую школу, которая на время стала эвакуационным пунктом, поместили 52 человека, среди них 10 детей.

- Техническое состояние здания оценит специальная комиссия, - сообщили в МЧС Татарстана.

После первоначального обследования жильцам первого и четвертого подъезда разрешили вернуться в свои квартиры.