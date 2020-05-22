2020-05-22T18:09:05+03:00
Общество

В Казань прибыл антикоронавирусный поезд для метро

Его запустят на линию после пуско-наладочных работ
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Комитет по транспорту КазаниФото: Комитет по транспорту Казани
Изменить размер текста:

В Казань для городского метрополитена доставили антикоронавирусный поезд. Он состоит из четырех сквозных вагонов. Состав выпустят на линию после того, как будут завершены все пуско-наладочные работы.

Сейчас поезд находится на станции Вахитово, а в ночь на 23 мая его переместят в депо «Метроэлектротранса».

Напомним, данный состав в Казань поставил завод «Метровагонмаш». Там отмечают, что конструкция состава предусматривает единый сквозной проход. За счет, которого можно свободно продвигаться по вагонам. А это в период пандемии коронавируса позволит пассажирам свести к минимуму контакты с другими людьми.

Мало того, в новом анти-короанвирсоном поезде метро стоит дополнительная защита от вирусов в виде современных автоматических систем обеззараживания воздуха.

В вагонах также установлены USB-розетки, а для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казань прибыл антикоронавирусный поезд для метро
Мэрия Казани опубликовала проект участка дороги-дублера Горьковского шоссе
В Татарстане в ночь на 23 мая ожидаются заморозки до -1 градуса
В Казани обнаружена нелегальная свалка площадью в 1 гектар
В Татарстане обнаружили тело пропавшего рыбака
В Казани арестовали гастролера, который, чтобы ограбить бабушку, сначала помог ей
В Татарстан во время пожара в шиномонтажной пострадал мужчина
В Казани проректора КФУ задержали по подозрению в мошенничестве
В Татарстане возобновил работу детсад, который закрыли из-за коронавируса
КНИТУ-КАИ ИМ.А.Н.ТУПОЛЕВА УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ» (УНЦ «АЙТИКОМ») начал прием заявок на поступление в 2020 году
С 23 мая из Казани в Болгар по реке можно будет добраться на скоростных теплоходах
В Бугульме иномарка сбила пешеходов, а после протаранила дом
Российская авиакомпания возобновила прямые рейсы из Казани в Воронеж
В казанской мечети Кул Шариф за 10,7 миллиона рублей поменяют подсветку
Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала
Прокурор Татарстана поручил провести проверку по факту пожара на подстанции в Елабуге