В Казань прибыл антикоронавирусный поезд для метро
В Казань для городского метрополитена доставили антикоронавирусный поезд. Он состоит из четырех сквозных вагонов. Состав выпустят на линию после того, как будут завершены все пуско-наладочные работы.
Сейчас поезд находится на станции Вахитово, а в ночь на 23 мая его переместят в депо «Метроэлектротранса».
Напомним, данный состав в Казань поставил завод «Метровагонмаш». Там отмечают, что конструкция состава предусматривает единый сквозной проход. За счет, которого можно свободно продвигаться по вагонам. А это в период пандемии коронавируса позволит пассажирам свести к минимуму контакты с другими людьми.
Мало того, в новом анти-короанвирсоном поезде метро стоит дополнительная защита от вирусов в виде современных автоматических систем обеззараживания воздуха.
В вагонах также установлены USB-розетки, а для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места.
ИСТОЧНИК KP.RU