В Казань прибыл антикоронавирусный поезд для метро

22 Май 2020 2020-05-22T18:09:05+03:00

Его запустят на линию после пуско-наладочных работ

Изменить размер текста: A A

В Казань для городского метрополитена доставили антикоронавирусный поезд. Он состоит из четырех сквозных вагонов. Состав выпустят на линию после того, как будут завершены все пуско-наладочные работы.

Сейчас поезд находится на станции Вахитово, а в ночь на 23 мая его переместят в депо «Метроэлектротранса».

Напомним, данный состав в Казань поставил завод «Метровагонмаш». Там отмечают, что конструкция состава предусматривает единый сквозной проход. За счет, которого можно свободно продвигаться по вагонам. А это в период пандемии коронавируса позволит пассажирам свести к минимуму контакты с другими людьми.

Мало того, в новом анти-короанвирсоном поезде метро стоит дополнительная защита от вирусов в виде современных автоматических систем обеззараживания воздуха.

В вагонах также установлены USB-розетки, а для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места.

ИСТОЧНИК KP.RU