В Татарстане обнаружили тело пропавшего рыбака

22 Май 2020 2020-05-22T16:26:44+03:00

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Во время поисковых работ спасатели МЧС республики на реке Кама вблизи СНТ "Энергетик-3" в Елабужском районе обнаружили тело рыбака. 61-летний мужчина пропал еще 19 мая. Сразу обнаружить его спасатели не смогли, нашли только его резиновую лодку.

В итоге тело погибшего выловили в 25 метрах от берега. Его доставили на сушу и передали сотрудникам правоохранительных органов.

- По предварительным данным, причина происшествия стало нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU