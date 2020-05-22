В Татарстане обнаружили тело пропавшего рыбака
Во время поисковых работ спасатели МЧС республики на реке Кама вблизи СНТ "Энергетик-3" в Елабужском районе обнаружили тело рыбака. 61-летний мужчина пропал еще 19 мая. Сразу обнаружить его спасатели не смогли, нашли только его резиновую лодку.
В итоге тело погибшего выловили в 25 метрах от берега. Его доставили на сушу и передали сотрудникам правоохранительных органов.
- По предварительным данным, причина происшествия стало нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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