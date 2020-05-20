Осталась только лодка: в Татарстане на реке Кама пропал рыбак

20 Май 2020 2020-05-20T15:57:53+03:00

Его опискам сейчас заняты спасатели

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Сегодня, 20 мая, в 10.20 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пропаже рыбака на реке Кама в Елабужском районе. Было известно, что на лов 61-летний мужчина отправился в районе села Покровское.

Там спасатели ЗПСО №5 и обнаружили резиновую лодку и удочку пропавшего, самого рыбака поблизости не оказалось. Поиски мужчины продолжаются, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU