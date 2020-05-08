2020-05-08T15:47:56+03:00
Общество

День Победы 2020 в Казани: по городу проехалась колонна военной исторической техники

Ее возглавил возглавил танк Т-34 “Колхозник Татарии” [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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День Победы 2020 в Казани начали праздновать на день раньше положенного - 8 мая. Так, в городе состоялся праздничный заезд военной исторической техники. Колонну возглавил танк Т-34 под названием “Колхозник Татарии”.

Он был собран в годы войны на средства тружеников тыла и восстановлен в этом году силами курсантов Казанского танкового училища.

От него и начала свой путь колонна техники. Под песню “День Победы” она проехалась по Оренбургскому тракту, улицам Павлюхина и Вишневского, проспекту Амирхана, улицам Чуйкова, Восстания, Горьковскому шоссе, Болотникова, Вахитова, Кремлевской дамбе, Лево-Булачной. После техника снова побывала по улице Павлюхина, Оренбургском тракте и финишировала у танкового училища. По пути колонна останавливалась у домов ветеранов Великой Отечественной войны и поздравляла их с предстоящим праздником.

Отметим, что среди техники также был танк ИС-3, знаменитая «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки, грузовой ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, ГАЗ-67 с макетом пушки. Управляли военной техникой курсанты Казанского танкового училища и члены республиканской общественной организации «Авторетроклуб-21».

Фото: kzn.ru

Фото: kzn.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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