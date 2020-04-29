Видеоуроки от программы «Разговор о правильном питании» помогут казанским школьникам с пользой провести время дома

29 Апр 2020 2020-04-29T16:28:01+03:00

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В Казани стартовал социальный образовательный онлайн-проект для школьников – «Домашний Разговор о правильном питании», он посвящен правильному питанию и здоровому образу жизни. Этот ресурс поможет родителям и детям даже в условиях домашнего обучения не забыть о принципах здорового образа жизни и сбалансированного питания.

Инициатива реализуется в рамках программы «Разговор о правильном питании», хорошо знакомой ученикам Казани. В этом городе она работает с 1999 года, а с 2019 – охватывает все казанские школы. Так, на данный момент ее изучает 30 000 учащихся начальных классов.

До недавнего времени основной формой реализации программы были школьные занятия, которые проводили педагоги. Но с 6 апреля все школы Татарстана перешли на дистанционное обучение. Для того, чтобы изучение важных правил здорового образа жизни продолжалось и в таком необычном для системы школьного образования формате, эксперты программы оперативно разработали специальную онлайн-платформу.

На ней можно посмотреть необычные кулинарные, спортивные и научные видеоуроки о полезных свойствах продуктов, о том, как приготовить несложные, но вкусные блюда или организовать веселую разминку. Проект является полностью интерактивным: на платформе проводится специальный конкурс. Участники присылают фотографии и рассказывают о том, как они выполняют «домашние задания» – готовят, занимаются спортом или проводят научные опыты. Посмотреть онлайн-уроки можно на сайте.

- Программа «Разговор о правильном питании» не нова для нашего региона. Она успешно внедряется в Казани с 1999 года, а с 2019 реализуется во всех образовательных учреждениях города, внося заметный вклад в формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. Мы рады, что проект развивается с учетом стоящих перед нами вызовов. Теперь, с появлением онлайн-платформы, уроки правильного питания могут продолжаться и в режиме дистанционного обучения. Это очень важное нововведение, поскольку сейчас здоровье наших школьников нуждается в особой заботе. Уверены, что этот ресурс поможет многим семьям в организации правильного питания и здорового образа жизни», – говорит начальник управления образования Казани Ирек Асафович Ризванов.

Уже сегодня платформу «Домашний Разговор о правильном питании» используют семьи учащихся многих казанских школ. Но лидером по внедрению инициативы стал лицей №146 «Ресурс», славящийся новаторскими подходами к организации обучения и воспитания.

- В период, когда обучение и почти вся наша социальная жизнь сконцентрированы в онлайн-пространстве, очень важно побуждать детей и их родителей не только к виртуальной, но и к реальной полезной деятельности. Программа «Домашний Разговор о правильном питании» работает именно по такой схеме. Детям и родителям не просто рассказывают о принципах здорового образа жизни, но и вовлекают их в активную заботу о своем питании и физической форме. Этот ресурс сегодня играет очень важную воспитательную роль, – комментирует директор лицея № 146 «Ресурс» Диляра Каримова.

Цель программы «Разговор о правильном питании» – помочь 50 миллионам детей из разных стран вести здоровый образ жизни. Программа «Разговор о правильном питании» работает в российских школах с 1999 года и направлена на формирование основ культуры питания у детей 6-12 лет. На сегодняшний день общий охват проекта составляет 60 регионов и более 1 400 000 детей ежегодно. В 2019 году программе исполнилось 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU