2020-04-19T10:29:02+03:00
Общество

“Празднование проходит в непростых условиях”: президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил верующих с Пасхой

Он пожелал людям мира, здоровья, оптимизма и душевного благополучия
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Сегодня, 19 апреля, православные православные христиане отмечают окончания Великого поста и праздник Воскресенья Христова. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил верующих жителей региона с этим днем. Он отметил, в что в этом году Пасха пройдет в непростых условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

- Во все времена Пасха олицетворяла собой пробуждение к новой – нравственно чистой, вечной жизни, вселяя в души христиан немеркнущую веру в Спасителя, надежду на лучшее и любовь к ближнему. «Смертию смерть поправ», Христос указал миллионам своих последователей путь к высшему совершенству, заповедовав честно и смиренно нести свой крест, созидательно трудиться, жить в мире и согласии с окружающими, заботиться о больных и неимущих. К сожалению, в нынешнем году празднование Пасхи проходит в непростых условиях борьбы с коварной эпидемией, которая требует от всех нас – людей разных национальностей и вероисповеданий – тесной консолидации физических и духовных сил, выдержки и терпения, - заметил Рустам Минниханов. - Искренне рад, что православные татарстанцы, наравне с мусульманами и представителями других религий, в полной мере осознают ту высокую степень ответственности перед Богом и обществом, которая лежит на всех нас, и неукоснительно следуют непреходящим ценностям милосердия и человеколюбия. <...> Уверен, что, следуя мудрым призывам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, православные татарстанцы достойно, с неизменным чувством радости и благоговения, встретят праздник Воскресения Христова, ещё более укрепив себя в молитвенных трудах и добрых делах.

После глава республики пожелал людям мира, здоровья, оптимизма и душевного благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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