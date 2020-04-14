2020-04-14T18:20:52+03:00
Общество

В Татарстане находящимся в самоизоляции старшеклассникам купили планшеты на 30 миллионов рублей

Их уже начали раздавать через школы многодетным нуждающимся семьям, чтобы ребята смогли дистанционно подготовиться к сдаче выпускных экзаменов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mon.tatarstan.ruФото: mon.tatarstan.ru
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В Татарстане для школьников из многодетных нуждающихся семей местные власти закупили 2 тысячи компьютерных планшетов последней модели. На это было потрачено более 30 миллионов рублей.

Так, уже более 900 гаджетов были получены руководителями управлений образования Казани, Нижнекамска, Елабуги, Тетюшского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Лаишевского районов. Планшеты после этого передали родителям учеников.

Напомним, о выдаче планшетов для дистанционного обучения старшеклассников во время самоизоляции распорядился президент Татарстана Рустам Минниханов. Дети из этой категории должны, как и другие, иметь возможность полноценно готовиться к выпускным экзаменам.

Все планшеты должны быть вручены до 15 апреля. После обучения дети их сдадут как учебники, чтобы другие школьники могли ими воспользоваться тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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