2020-04-09T17:11:28+03:00
Общество

Рустам Минниханов поручил выдать старшеклассникам Татарстана 2 тысячи планшетов последней модели

Речь идет об учениках из многодетных малообеспеченных семей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил республиканским Минцифре и Минобрануки закупить для школьников из многодетных малообеспеченных семей 2 тысячи компьютерных планшетов.

Их раздадут ученикам 9-х и 11-х классов, которые должны в этом году должны подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

По мнению Рустама Минниханова, дети из нуждающихся семей не должны страдать из-за самоизоляции на время пандемии с коронавирусом.

Планшеты должны быть последней модели, с камерой и большой оперативной памятью. Их будут выдавать в школах только на время учебы. По окончании которой гаджеты нужно сдать как обыкновенные учебники, чтобы ими в последствии могли воспользоваться другие дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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