2020-04-09T13:57:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии работают 130 мобильных бригад, которые выявляют нарушителей режима самоизоляции

8 апреля было в регионе было составлено более 100 протоколов
Алина ГАБДУЛИНА
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За тем, чтобы граждане не гуляли без крайней необходимости, следят не только полицейские, но и ряд чиновников.За тем, чтобы граждане не гуляли без крайней необходимости, следят не только полицейские, но и ряд чиновников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что в среду, 8 апреля, в Чувашии было составлено более 100 протоколов на нарушителей режима самоизоляции за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", Этим занимались мобильные бригады, которых в республике на данный момент 130. Об этом сообщила заместитель председателя Кабмина региона Алла Салаева.

Напомним, из-за пандемии коронавируса жителей Чувашии просят не выходить из дома без особой необходимости, к которой относятся поход в ближайший магазин или аптеку, небольшая прогулка с собакой, вынос мусора, экстренная медицинская помощь. За соблюдением самоизоляции граждан следят не только полицейские, но и ряд чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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