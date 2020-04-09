В Чувашии работают 130 мобильных бригад, которые выявляют нарушителей режима самоизоляции
Стало известно, что в среду, 8 апреля, в Чувашии было составлено более 100 протоколов на нарушителей режима самоизоляции за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", Этим занимались мобильные бригады, которых в республике на данный момент 130. Об этом сообщила заместитель председателя Кабмина региона Алла Салаева.
Напомним, из-за пандемии коронавируса жителей Чувашии просят не выходить из дома без особой необходимости, к которой относятся поход в ближайший магазин или аптеку, небольшая прогулка с собакой, вынос мусора, экстренная медицинская помощь. За соблюдением самоизоляции граждан следят не только полицейские, но и ряд чиновников.
ИСТОЧНИК KP.RU