В Чувашии чиновникам разрешили штрафовать за нарушение самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T20:17:42+03:00

Штрафы для граждан варьируются от 15 до 40 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь это могут делать сотрудники различных ведомств и управлений

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Врио главы Чувашии Олег Николаев утвердил список лиц, которые могут наказывать за нарушение самоизоляции. Соответствующий указ появился сегодня, 7 апреля, на портале органов власти республики.

Так, сообщать о “нарушениях законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения” теперь могут министры и руководители госкомитетов, а также их заместители; начальники управлений и отделов всех министерств региона и их заместители.

Отметим, что штрафы для граждан варьируются от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU