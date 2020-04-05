С 6 апреля в Йошкар-Оле изменится расписание троллейбусов

5 Апр 2020 2020-04-05T16:29:37+03:00

Несмотря на режим повышенной готовности, часть населения вынуждена ездить на работу. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Йошкар-Оле скорректирован график движения троллейбусов. Несмотря на режим повышенной готовности, часть населения вынуждена ездить на работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

Отметим, что во избежание распространения в городе коронавиурса, общественный транспорт дезинфицируют. Подробное расписание по маршрутам можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU