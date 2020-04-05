С 6 апреля в Йошкар-Оле изменится расписание троллейбусов
Новый график опубликовала администрация города [фото]
Несмотря на режим повышенной готовности, часть населения вынуждена ездить на работу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Йошкар-Оле скорректирован график движения троллейбусов. Несмотря на режим повышенной готовности, часть населения вынуждена ездить на работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы
Отметим, что во избежание распространения в городе коронавиурса, общественный транспорт дезинфицируют. Подробное расписание по маршрутам можно увидеть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU