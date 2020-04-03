2020-04-03T19:57:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Марий Эл продлен: до какого числа действует

После объявления Владимиром Путиным о продлении нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом в республике объявили до какого числа действует режим повышенной готовности
Олег ЛУГОВОЙ
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Рассматривается вопрос об ограничении продажи спиртного на это время.Рассматривается вопрос об ограничении продажи спиртного на это время.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В эту пятницу глава Марий Эл Александр Евстифеев принял решение продлить в республике режим повышенной готовности до 30 апреля. Напомним, днем ранее Владимир Путин также объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.

- Складывающаяся эпидемиологическая обстановка в республике требует принятия важных и своевременных решений. Мы видим, что коронавирус не щадит людей всех возрастов. Поэтому приняты дополнительные меры, направленные на предупреждение распространения инфекции, позволяющие сохранить в регионе санитарное благополучие, - подчеркнул глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Так, руководитель региона своим указом поручил республиканскому штабу по нераспространению коронавируса разработать спецпорядок передвижения транспорта, местному Госсобранию проработать вопрос об ограничении продажи спиртного во время действия режима.

Кроме того, сейчас Минпромторгом Марий Эл сейчас готовится перечень организаций, которые будут работать во время режима повышенной готовности.

Напомним, что в Марий Эл по прежнему четверо зараженных коронавирусом. Они проходят лечение в инфекционном отделение городской больницы.

- Под ежедневным меднаблюдением в Марий Эл сейчас находятся 1528 тысяч человек, в том числе 854 гражданина, которые находились в контакте с лицами с подозрением на вирус и 22 иностранца. Снят с наблюдения 821 человек, в том числе 31 иностранец, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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