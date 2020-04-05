Коронавирус в Казани, последние новости на 5 апреля 2020 года: по ночам в городе будут отключать освещение

По официальным данным, на утро воскресенья, 5 апреля, количество зараженных коронавирусом в Казани остается прежним - 17 человек. Они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице. Всего же в Татарстане инфицировано 19 человек. Все они в возрасте от 20 до 46 лет.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА АНТИСЕПТИКОВ И МАСОК

Татарстан заявил об увеличении производства антисептических средств и медицинских масок. В республике ведется ежедневный мониторинг контроля цен на данные товары и обеспечения достаточного уровня их запасов в магазинах. За прошедшую неделю резких изменений цен не отмечено.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ СМС-ПРОПУСКОВ

Казанцы до сих пор могут выйти из дома только с смс-пропуском. Вот только время его действия теперь увеличилось. Речь пока идет только о двух "целях": выезд на дачу и изменение места самоизоляции. В первом случаи пропуск будет действовать два часа вместо одного, а во втором - шесть часов вместо одного.

Выезжать на дачу или возвращаться с нее можно дважды в сутки, а вот менять вместо самоизоляции - раз в три дня.

О ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ

В Татарстане пока не собираются отменять режим полной самоизоляции, поэтому школьники с 6 апреля будут обучаться дистанционно. Казанские школы к этому готовы.

Все дети, независимо от их технических возможностей, будут учится. Если у ребенка есть или возникнут проблемы для обучения наравне с одноклассниками, будут отрабатываться другие варианты. Учитель может использовать, например, мессенджеры и электронную почту, если у ученика нет возможности присоединиться к образовательной платформе.

Дистанционное образование также коснется учащихся местных университетов и колледжей. Когда все они смогут вернуться в классы и аудитории, пока неизвестно.

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА ПО НОЧАМ

В Казани по ночам будут отключать 70% освещения и декоративной подсветки. Соответствующее решение мэрия города приняла совместно с УГИБДД Татарстана. Делается все это для экономии средств.

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

Введение режима полной самоизоляции и коронавирус в целом сильно сказались на малом и среднем бизнесе. В Татарстане заработали "горячие линии" по проблемам предпринимателей в условиях пандемии.

Аппарат уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей - 8(843)203-29-08 (будние дни с 9.00 до 18.00)

Министерство экономики Татарстана и Фонд поддержки предпринимателей региона - 8(843)222-05-06.

Торгово-промышленная палата Татарстана - 8(843)238-61-04.

О РАМАДАНЕ БЕЗ ИФТАРА И ТАРАВИХ-НАМАЗА

24 апреля начнется священный месяц Рамадан. Стало известно, что из-за коронавируса в мечетях Татарстана он пройдет без традиционных ифтара и таравих-намаза. К такому решению пришло Духовное управление мусульман республики.

О СЛУЦКОМ В САМОИЗОЛЯЦИИ

Накануне о происходящем в мире высказался тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий. О признался, что "ужасно мучается" в самоизоляции. Наставника команды "гнетет неопределенность", и он очень беспокоится о маме, которая находится в особой группе риска.

Несмотря на это, Слуцкий продолжает заниматься спортом, но исключительно дома.