2020-03-30T15:25:08+03:00
Общество

Элитарный клуб – только для подписчиков «Комсомольской правды»

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Фото: "Комсомольская правда"Фото: "Комсомольская правда"
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Только для подписчиков газеты «Комсомольская правда», создана специальная группа в WhatsApp. Только для членов клуба:

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- влияние на редакционную политику;

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Также это можно сделать в личном кабинете на Госуслугах. Подпишите своих родителей. Это будет для них замечательным подспорьем в условиях домашней самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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