2020-03-29T10:36:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Чувашии о пассажире поезда: Тест на коронавирус - отрицательный

За состоянием больного с тревогой следили жители республики
Лика ИСАЕВА
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Пассажира поезда эвакуировали с подозрением на коронавирусПассажира поезда эвакуировали с подозрением на коронавирусФото: На связи
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В пятницу, 27 марта, на железно-дорожном вокзале в Чебоксарах провели целую спецоперацию - с прибывшего из Москвы поезда экстренно эвакуировали одного из пассажиров. Мужчине, прилетевшему в Москву из одной из стран Евросоюза, где свирепствует COVID-19, стало плохо еще по приезду. Домой, в Чебоксары, он решил добраться на поезде.

В пути его состояние вызвало опасения у проездной бригады, и на вокзал в Чебоксарах вызвали "скорую помощь".

- Две бригады «скорой помощи» в защитных костюмах провели эвакуацию пациента с подозрением на коронавирус и трех контактных лиц (пассажиров купе) при соблюдении всех протоколов. Врачебно-сестринская бригада Центральной городской больницы взяла мазки на анализ у всех пассажиров в вагоне (20 человек, считая пациента), всех проводников и начальника поезда (12 человек), - сообщили в Минздраве Чувашии.

Стали известны результаты теста, который сделали пациенту. За его состоянием следили жители республики, и в минздраве Чувашии сообщили, что этот ест отрицательный. Пока он находится под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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