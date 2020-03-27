В Чебоксарах пассажира сняли с поезда из-за подозрений на коронавирус

С одного из поездов, прибывших сегодня, 27 марта, на железнодорожный вокзал Чебоксар, сняли одного из пассажиров. У него была зафиксирована высокая температура.

Увозили мужчину в больницу с использованием специального модуля. Медики при этом были одеты в защитные костюмы. На это время пассажиров и провожающих с перрона попросили удалиться. За порядком наблюдали сотрудники полиции.

- Пациент с температурой прибыл из-за границы самолетом Москву (Шереметьево), далее он отправился в Чебоксары на поезде. Две бригады «скорой помощи» в защитных костюмах провели эвакуацию пациента с подозрением на коронавирус и трех контактных лиц (пассажиров купе) при соблюдении всех протоколов. Врачебно-сестринская бригада Центральной городской больницы взяла мазки на анализ у всех пассажиров в вагоне (20 человек, считая пациента), всех проводников и начальника поезда (12 человек), - сообщили в Минздраве Чувашии.

Известно, что мужчина прибыл из страны с неблагоприятной обстановкой с коронавирусом. Его увезли в БСМП – в инфекционный стационар. Также в инфекционную больницу госпитализировали трех пассажиров, которые ехали с прибывшим из заграницы в одном купе. У всех взят анализ на COVID-19.

Кроме того, 16 пассажиров, которые ехали в вагоне, после взятия мазков на анализ отправили домой на самоизоляцию. Они находятся на контроле у участковых врачей по месту жительства.