2020-03-27T19:08:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Казанский “Рубин” выпустил “гайд по коронавирусу от Леонида Слуцкого”

Тренер дал несколько советов, которые помогут людям оставаться здоровыми [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба футбольного клуба "Рубин"Фото: пресс-служба футбольного клуба "Рубин"
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Казанский футбольный клуб “Рубин” выпустил “гайд по коронавирусу от Леонида Слуцкого”. Тренер дал фанатам несколько советов, которые помогут им оставаться здоровыми во время пандемии. Среди прочего:

1. Избегать людных мест и нежелательных контактов.

2. Чаще мыть руки и не только перед едой.

3. Не касаться руками лица.

4. Обеззараживать телефон.

5. Ограничить рукопожатия.

6. Использовать только индивидуальные предметы личной гигиены.

7. Заниматься спортом дома.

Напомним, игроки “Рубина” сдали тесты на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными. Спортсмены вернулись к индивидуальным тренировкам.

Гайд по коронавирусу от Леонида Слуцкого.Меры предосторожности которые стоит соблюдать в эти непростые дни. Официальный сайт Рубина - http://rubin-kazan.ru Рубин во ВКонтакте - http://vk.com/fcrk Рубин в Instagram - http://instagram.com/fcrk Рубин в Twitter - http://twitter.com/fcrk Рубин в Facebook - http://facebook.com/fcrk Рубин в ОК - http://ok.ru/fcrk

ИСТОЧНИК KP.RU

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