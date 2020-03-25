Игроки казанского “Рубина” сдали тест на коронавирус - зараженных нет

Игроки казанской футбольной команды “Рубин” сдали тест на коронавирус. Зараженных среди спортсменов, тренерского штаба и персонала клуба нет. Накануне спортсмены после пятидневной паузы приступили к индивидуальным физическим упражнениям на базе “Рубина”.

- Игроки занимаются в тренажерном зале, на поле, проходят восстановительные процедуры после повреждений. Таким образом, полностью соблюдая все меры предосторожности, а также постановление Кабинета Министров Татарстана, ограничивающее численность участников мероприятий, - сообщает пресс-служба клуба. - Футболисты продолжат тренировки в таком режиме в ближайшие дни.

Напомним, первым зараженным коронавирусом в Татарстане стал именно спортсмен - игрок волейбольной команды “Зенит” Эрвин Нагпет. Он прилетел из Франции, когда почувствовал себя плохо. После COVID-19 заразились еще 6 человек, которые прилетели в Казань из-за границы - Франции, Испании, Швеции и Аргентины. О последнем случае стало известно во вторник, 24 марта.

Сейчас все инфицированные, включая волейболиста, находятся в республиканской инфекционной больнице. Состояние пациентов там называют удовлетворительным.

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