В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Казани будет выпускаться как обычно

27 Март 2020 2020-03-27T15:05:53+03:00

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Уважаемые наши читатели! Газета «Комсомольская правда» в Казани и сайт kazan.kp.ru в предстоящую нерабочую неделю будет работать по обычному графику.

Газета, как и всегда, выйдет во вторник, среду и пятницу. И, как и всегда, с середины недели в продаже наша «Толстушка».

Редакция и рекламный отдел также остаются с вами на связи. Звоните нам (843) 528-20-30 или пишите tatarstankp@ya.ru

Кроме того, призываем всех подписываться на газету. Подписка гарантирует, что вы всегда получите «Комсомольскую правду» в свой почтовый ящик и вовремя. Чтобы оформить подписку не нужно ходить в почтовое отделение. Вы можете сделать это прямо сейчас всего за 2 минуты, от 126 рублей:

«Комсомольская правда» Ежедневный выпуск (ВТ, СР, ПТ) по ссылке

«Комсомольская правда» (Толстушка) Еженедельный выпуск (СР) по ссылке

Также это можно сделать в личном кабинете на Госуслугах. Подпишите своих родителей. Это будет для них замечательным подарком на карантине.

Напоминаем, что подписчиков газеты «Комсомольская правда» ждут особые привилегии. Их можно получить, вступив в «Элитарный клуб КП».

Только для членов клуба:

- подарки, акции, закрытые розыгрыши;

- возможность влиять на редакционную политику;

- приглашения на закрытые мероприятия.

Если вы являетесь подписчиком нашей газеты и хотите стать участником закрытого клуба, переходите по ссылке и отправляйте нам подтверждение вашей подписки.

Будьте здоровы! Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU