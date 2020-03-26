В Татарстане из-за коронавируса временно закрыли все кинотеатры, ночные клубы и фитнес-центры

26 Март 2020 2020-03-26T13:44:33+03:00

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С 26 марта, в Татарстане временно остановлена работа всех кинотеатров, ночных клубов, спортивных центров, бассейнов, фитнес-центров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, то есть вообще всех развлекательных организаций. Причина этого - распространение в мире коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

При этом, когда ограничения будут сняты, не уточняется.

Отметим, что в Татарстане на данный момент зафиксировано десять случаев заражения коронавирусом. Девять заболевших находятся в республиканской инфекционной больнице, один - в медучреждении Набережных Челнов. Ранее республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сообщал, что состояние пациентов ближе к удовлетворительному.

ИСТОЧНИК KP.RU