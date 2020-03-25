Следователи устанавливают личность мужчины, чью голову нашли в Нижнекамске

25 Март 2020 2020-03-25T19:36:39+03:00

По предварительным данным, убийство мужчины произошло с 1 по 23 марта [фоторобот]

Изменить размер текста: A A

Следственные органы СК Татарстана просят татарстанцев помочь в установлении личности мужчины. Его голову обнаружили в понедельник, 23 марта в лесу в Нижнекамске. Страшную находку сделали горожане во время прогулки с собаками в лесу в 20 метрах от дороги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР республики.

По предварительным данным, гибель мужчины произошла с 1 по 23 марта.

Приметы погибшего: возраст от 30 до 50 лет, волосы на голове темно-русые с единичной проседью длиной до 4-х см, видимые зубы целые, 4 зуб на нижней челюсти слева под коронкой металла белого цвета, 2 зуб на верхней челюсти справа под коронкой металла желтого цвета, цвет глаз определить не удалось.

Фото: СУ СКР Татарстана

Всем, кто владеет какой-либо информацией по данному факту, а также разыскивает своих родственников (друзей) мужского пола схожих по приметам, уже описанным, необходимо обратиться в СУ СКР Татарстана по телефонам: 8 (843) 221-75-15, 8 (8555) 39-23-24, либо в полицию: 02 (102)

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU