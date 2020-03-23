В лесу Нижнекамска в пакете нашли мужскую голову

23 Март 2020 2020-03-23T14:13:00+03:00

По факту данной находки было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

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В лесу в черте Нижнекамска прохожий во время прогулки с собакой обнаружил пакет, в котором находилась человеческая голова. Он сразу вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.

Приехавшие на место следователи и эксперты-криминалисты приступили к осмотру места происшествия. По предварительным данным суд-мед экспертов, мужчина, которому принадлежала найденная голова, скончался более двух суток назад. Причины его гибели будут установлены позже.

Сейчас на месте страшной находки ведется тщательный осмотр, выясняется личность погибшего.

По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU