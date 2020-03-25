2020-03-25T10:54:52+03:00
Происшествия

В Казани нашли тело пропавшего Фарида Кадырова

Пенсионер перестал выходить на связь с близкими 23 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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66-летний Фарид Кадыров из Казани перестал выходить на связь с близкими в понедельник, 23 марта. Родные забеспокоились, зная, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, и принялись его искать. К поискам также были подключены сотрудники полиции и члены поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Вечером во вторник стало известно, что найдено тело мужчины. Им оказался пропавший Фарид Кадыров. На ориентировках в соцсетях появилась надпись “Найден. Погиб”. Что случилось с пенсионером уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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