В Казани нашли тело пропавшего Фарида Кадырова
66-летний Фарид Кадыров из Казани перестал выходить на связь с близкими в понедельник, 23 марта. Родные забеспокоились, зная, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, и принялись его искать. К поискам также были подключены сотрудники полиции и члены поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.
Вечером во вторник стало известно, что найдено тело мужчины. Им оказался пропавший Фарид Кадыров. На ориентировках в соцсетях появилась надпись “Найден. Погиб”. Что случилось с пенсионером уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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