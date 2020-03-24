2020-03-24T15:17:54+03:00
Происшествия

Отрезал ухо и ноги: совершившего самоубийство подозревают в расчленении тела приятеля

Началось с того, что в Набережных Челнах на предприятии по сортировке мусора нашли человеческую конечность в пакете
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.Фото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Завернутую в пакет мужскую ногу в носке обнаружили на предприятии по сортировке мусора в Набережных Челнах еще 17 марта. Тогда же по факту страшной находки и было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Поиски того, кому принадлежала конечность, завершились вчера, 23 марта. То, что осталось от тела 34-летнего мужчины, нашли в ванной одной из квартир дома по улице Раскольникова. При этом оно было там не одно. В соседней комнате находился труп другого 34-летнего мужчины.

По предварительной версии следствия, в декабре 2019 года житель Екатеринбурга приехал в гости к своему земляку, который обосновался на съемной квартире в Набережных Челнах. После встречи приятели постоянно выпивали. А, предположительно, 14 марта между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе которой один из них и был задушен. Убийца положил тело в ванну и отрезал ухо, а также ногу. Завернув эти части тела в пакет, мужчина выкинул его в мусорку. А спустя пару дней он свел счеты с жизнью.

- В ходе осмотра квартиры были обнаружены пустые бутылки от алкогольных напитков и ножи со следами крови. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 рубля
За месяц в Казани жилье на вторичном рынке подорожало на 1,4%
Отрезал ухо и ноги: совершившего самоубийство подозревают в расчленении тела приятеля
Из-за коронавируса в Казани ввели ограничения на свадьбах
К концу недели в Татарстане может потеплеть до +10 градусов
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг
В Ульяновской области иномарка врезалась в полуприцеп: один человек пострадал
В Татарстане запустили “горячую линию” для помощи бизнесменам во время пандемии коронавируса
В Татарстане нашли живыми Марину и Валентину Законовых
В Татарстане с опасного льда эвакуировали шесть рыбаков
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В Чувашии потратят 1,8 миллиарда рублей на строительство нового моста через Малый Цивиль