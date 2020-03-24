Отрезал ухо и ноги: совершившего самоубийство подозревают в расчленении тела приятеля

24 Март 2020 2020-03-24T15:17:54+03:00

Началось с того, что в Набережных Челнах на предприятии по сортировке мусора нашли человеческую конечность в пакете

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Завернутую в пакет мужскую ногу в носке обнаружили на предприятии по сортировке мусора в Набережных Челнах еще 17 марта. Тогда же по факту страшной находки и было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Поиски того, кому принадлежала конечность, завершились вчера, 23 марта. То, что осталось от тела 34-летнего мужчины, нашли в ванной одной из квартир дома по улице Раскольникова. При этом оно было там не одно. В соседней комнате находился труп другого 34-летнего мужчины.

По предварительной версии следствия, в декабре 2019 года житель Екатеринбурга приехал в гости к своему земляку, который обосновался на съемной квартире в Набережных Челнах. После встречи приятели постоянно выпивали. А, предположительно, 14 марта между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе которой один из них и был задушен. Убийца положил тело в ванну и отрезал ухо, а также ногу. Завернув эти части тела в пакет, мужчина выкинул его в мусорку. А спустя пару дней он свел счеты с жизнью.

- В ходе осмотра квартиры были обнаружены пустые бутылки от алкогольных напитков и ножи со следами крови. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU