В Набережных Челнах при сортировке мусора нашли пакет с человеческой ногой

18 Март 2020 2020-03-18T12:28:53+03:00

По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" Фото: Из материалов пресс-службы

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Страшную находку во время сортировки мусора обнаружили сотрудники предприятия в Набережных Челнах. В обычном пакете они обнаружили останки человека - предположительно, мужскую ногу в носке.

На место происшествия сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов. По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", рассказал "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас проводятся следственные действия, которые помогут установить личность погибшего и все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU