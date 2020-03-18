В Набережных Челнах при сортировке мусора нашли пакет с человеческой ногой
Страшную находку во время сортировки мусора обнаружили сотрудники предприятия в Набережных Челнах. В обычном пакете они обнаружили останки человека - предположительно, мужскую ногу в носке.
На место происшествия сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов. По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", рассказал "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах.
Сейчас проводятся следственные действия, которые помогут установить личность погибшего и все обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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