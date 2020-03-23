2020-03-23T20:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Минспорта Чувашии для тех, кто находится в самоизоляции из-за коронавируса, запустило проект «Тренируйся дома»

Именитые тренера региона сняли видеоролики с рекомендациями, как оставаться в хорошей форме на карантине
Алина ГАБДУЛИНА
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Все видеоролики размещаются на соцстранцие Минспорта Чувашии.Все видеоролики размещаются на соцстранцие Минспорта Чувашии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В то время как в Чувашии введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, люди большую часть времени стараются проводить в самолизоляции. Минспорта региона запустило проект «Тренируйся дома», направленный на поддержание физической формы во время режима карантина.

- Ведущие тренеры республики по разным видам спорта снимают видеоролики с рекомендациями, как проводить тренировки в домашних условиях, а спортсмены в свою очередь демонстрируют своё умение и мастерство, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Все видеоролики размещаются на странице Минспорта Чувашии в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Минспорта Чувашии для тех, кто находится в самоизоляции из-за коронавируса, запустило проект «Тренируйся дома»
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